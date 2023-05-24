اللّجنة الدولية الأولمبية تُعيد الاعتبار للملاكمة خليف

أكّدت اللّجنة الأولمبية الجزائرية، الأربعاء، أن “الحظر” رُفع عن الملاكمة إيمان خليف، ويُمكنها حضور فعّاليات أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية خير الدين برباري في تصريحات صحفية: “الطريقة التي تعامل بها الاتحاد الدولي للملاكمة مع القضية لم تكن سلمية”، في إشارة إلى إقصاء إيمان الملاكمة خليف مُؤخّرا من خوض نهائي بطولة العالم بِالهند، لِسبب طبّي.

و أضاف: “اللجنة الأولمبية الجزائرية كانت في اتّصال دائم مع نظيرتها الدولية، خاصة وأن الاتحاد الدولي للملاكمة لا يلقى الاعتراف من قبل اللجنة الدولية الأولمبية، وليست له أي علاقة بِالدورة المُؤهلة لِأولمبياد باريس. و من خلال هذه الاتّصالات المُكثّفة، جاءنا الرد الإيجابي من لدن اللّجنة الدولية الأولمبية، التي أعادت الاعتبار لِخليف، من خلال منحها الضوء الأخضر للمشاركة سواء في الدورة التأهيلية أو الألعاب الأولمبية (في حال التأهّل). إنّها فرصة جديدة ستؤكّد من خلالها بطلتنا مؤهّلاتها، وأحقّيتها الحضور في أكبر المحافل الدولية”.

وهكذا يُمكن للملاكمة إيمان خليف خوض تصفيات الأولمبياد عن المنطقة الإفريقية بِالسنيغال في شهر أوت المقبل، على أمل حجز مقعد في موعد باريس صيف 2024.