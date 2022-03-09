“اللّعب خشان” وعلى اتحاد الكرة الجزائري الحيطة والتحرّك

برمج الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ، الأربعاء، لقاءً مع رجل الأعمال والملياردير المحلّي جون بيير أموغو بيلينغا.

و تستّرت الجهة المُنظّمة على فحوى اللّقاء، واكتفت بِإخبار الصحافة الكاميرونية أن ريغوبيرت سونغ قام بِزيارة مجاملة لِصديقه جون بيير أموغو بيلينغا، وأن المدرب أهدى رجل الأعمال قميص منتخب “الأسود الجموحة”.

ولكن بعض تقارير الصحافة الكاميرونية حاولت تبديد “ضبابية” اللّقاء، وقالت إن الناخب الوطني سونغ يُريد دعما قويا من رجل الأعمال جون بيير أموغو بيلينغا، استعدادا لِمواجهتَي الجزائر القوّيتَين والحاسمتَين في أواخر مارس الحالي، والمُؤهّلتَين لِمونديال قطر.

ويُعرف جون بيير أموغو بيلينغا (57 سنة) في الكاميرون، بِأنه أحد أكبر رجال أعمال البلد، ومُقرّب من نظام الرئيس بول بيا. كما يملك وسائل إعلام (الثقيل/ قناة تلفزيونية: فيزيون 4، مثالا وليس حصرا)، وينسج علاقات متينة مع مسؤولين حكوميين في القارّة السّمراء. وبِالمقابل، يُتّهم بِأنه متورّط وغارق – حتى الأذنين – في وحل قضايا فساد، بل أخطر من ذلك، كما حدث عام 2017، لمّا قرّرت السلطات العليا لِغينيا الاستوائية ملاحقته قضائيا، بعد أن اتّهمت جون بيير أموغو بيلينغا بِدعم حركة انقلابية في البلاد. عِلما أن غينيا الاستوائية بلد مجاور للكاميرون، كما أنه يُفترض أن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم برمج تربّصا قصيرا لـ “محاربي الصّحراء” بِغينيا الاستوائية، يسبق مواجهتَي الكاميرون.