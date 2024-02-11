اللّقب الإفريقي الثّالث لِكوت ديفوار

أضاف منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم سهرة الأحد، اللّقب القارّي الثّالث إلى رصيده.

وفازت كوت ديفوار بِنتيجة هدفَين لِهدف على منتخب نيجيريا، في مباراة تندرج ضمن إطار نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

واحتضن أطوار هذه المواجهة الختامية ملعب “الحسن واطارا” بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، تحت إدارة حكم السّاحة دحان بيدا من موريتانيا، بِمساعدة زميلَين له من أنغولا وزامبيا.

وسجّل هدف منتخب “النّسور الممتازة” القائد والمدافع ويليام تروست إيكونغ في الدقيقة الـ 38، وأمضى توقيعَي فريق “الفيلة” كلّ من متوسّط الميدان فرانك كيسيي في الدقيقة الـ 62، والمهاجم سيباستيان هالر في الدقيقة الـ 81.

وقبل نسخة 2024، سبق لِمنتخب “الفيلة” إحراز كأس أمم إفريقيا عامَي 1992 و2015. في حين خسر نهائيَي 2006 و2012.

وبِالمُقابل، فشل منتخب نيجيريا في التتويج الإفريقي سنوات 1984 و1988 و1990 و2000 و2024، نظير تذوّقه حلاوة اللّقب القارّي أعوام 1980 و1994 و2013.

وباتت كوت ديفوار أوّل منتخب يُحرز كأس أمم إفريقيا داخل القواعد، منذ طبعة مصر 2006.

ونال مهاجم غينيا الإستوائية إيمليو لوبيز لقب هدّاف “الكان”، بعد أن انفرد لِوحده بِتسجيل 5 أهداف.

وإذا كانت كوت ديفوار قد خلفت السنيغال في الزّعامة الكروية الإفريقية، فإن إيمليو لوبيز حلّ محلّ المهاجم الكاميروني فانسون أبو بكر، هدّاف نسخة 2022 بِرصيد 8 توقيعات.