اللّقب الثّامن لِشباب بلوزداد ونزول اتحاد سيدي بلعباس

زيّن شباب بلوزداد رفوف خزانته سهرة السبت، بِلقب البطولة الوطنية الثامن في تاريخه الكروي. فيما نزل اتحاد سيدي بلعباس إلى القسم الثاني.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وحصد الرّائد شباب بلوزداد النقاط الثلاث لِمباراته الجوارية أمام اتحاد العاصمة، كما فاز الوصيف وفاق سطيف بِميدانه على شبيبة سكيكدة. فبات الشباب يتقدّم عن الوفاق بِفارق 5 نقاط قبل جولة واحدة فقط عن إسدال ستار البطولة، وهو ما منح فريق الأحمر والأبيض اللقب، أو بِالأحرى الاحتفاظ بِالتاج المُكتسب في النّسخة الماضية.

والتحق شباب بلوزداد بِكلّ من وفاق سطيف واتحاد العاصمة في المركز الثاني، بينما تصدّرت شبيبة القبائل اللائحة بِرصيد 14 لقب بطولة وطنية.

وفي أسفل جدول الترتيب، نزل اتحاد سيدي بلعباس إلى الدرجة الثانية، وسيُرافق كلّا من شبيبة سكيكدة وأهلي البرج، اللّذَين تأكّد هبوطهما في تاريخ سابق. في انتظار فريق رابع يُكشف عنه في الجولة الأخيرة، قد يكون جمعية الشلف أو وداد تلمسان أو أمل عين مليلة.

ويشغل اتحاد سيدي بلعباس المركز الـ 18، مُبتعدا عن جمعية الشلف ووداد تلمسان وأمل عين مليلة بِفارق 4 نقاط.

وتألّق اللاعبون أمير سعيود من شباب بلوزداد، ونصر الدين بولجدري من شباب قسنطينة، ومحمد طيايبة من أمل عين مليلة، بِتسجيل كلّ واحد منهم هدفَين. عِلما أن بلوجدري ينتمي إلى رديف “السنافر”، وبِالتالي سجّل أوّل أهدافه، بينما رفع طيابة غلّته إلى 5 أهداف.

ويتصدّر بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة جدول الهدّافين بِرصيد 19 هدفا، متبوعا بِأمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد بِمجموع 17 هدفا.

واهتزّت الشباك 31 مرّة وهو أمر غير مسبوق في بطولة الموسم الحالي، حيث كانت أكبر حصيلة تُشير إلى 30 هدفا، أُمضيت في الجولة الـ 15.

وسُجّلت 9 أهداف في مباراة شباب قسنطينة والضيف أهلي البرج، وهي الحصيلة ذاتها لِمصلحة نادي البارادو بِمعقله أمام مولودية وهران في الجولة الـ 34، بِتاريخ الـ 27 من جويلية الماضي.

وأسفرت هذه الجولة عن النتائج التالية:

ا.العاصمة 2 – ش.بلوزداد 4

و.سطيف 2 – ش.سكيكدة 0

ش.الساورة 3 – ن.البارادو 1

أ.عين مليلة 2 – م.وهران 1

ش.القبائل 0 – ا.سيدي بلعباس 0

ن.مقرة 2 – م.الجزائر 1

ش.قسنطينة 5 – أ.البرج 4

أ.المدية 1 – س.غليزان 1

ن.حسين داي 1 – و.تلمسان 0

ا.بسكرة 2 – ج.الشلف 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 76ن

2- و.سطيف 71ن

3- ش.الساورة 66ن

4- ا.العاصمة 62ن

5- م.هران 60ن

6- ش.القبائل 57ن (ناقص مقابلة)

7- م.الجزائر 56ن

8- ش.قسنطينة 54ن

9- ن.البارادو 50ن

10- أ.المدية 50ن

11- ن.مقرة 49ن

12- س.غليزان 47ن

13- ن.حسين داي 46ن

14- ا.بسكرة 46ن

15- أ.عين مليلة 44ن

16- و.تلمسان 42ن

17- ج.الشلف 42ن

18- ا.سيدي بلعباس 38ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)

مقابلات الجولة الـ 38 والأخيرة مساء الثلاثاء القادم، بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا:

ش.بلوزداد – ا.بسكرة

و.تلمسان – و.سطيف

ش.الساورة – أ.عين مليلة

ش.سكيكدة – ا.العاصمة

م.وهران – ن.مقرة

ن.البارادو – ش.القبائل

م.الجزائر – ن.حسين داي

ا.سيدي بلعباس – ش.قسنطينة

ا.البرج – أ.المدية

ح.الشلف – س.غليزان

مقابلة متأخّرة عن الجولة الـ 30، بِسكيكدة مساء الـ 28 من أوت الحالي:

ش.سكيكدة – ش.القبائل