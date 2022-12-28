المؤبد ضد أفراد شبكة تهريب مواد استهلاكية عبر الحدود

أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بالسجن المؤبد في حق 3 أشخاص، بعد إدانتهم بجناية المضاربة غير المشروعة للمواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، ومحاولة تهريبها عبر الحدود.

وحسب بيان للمجلس فإن الحكم جاء في إطار محاربة ظاهرة المضاربة الغير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك و المدعمة من قبل الدولة.

وعليه أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2022/12/27 حكما قضت بموجبه بمعاقبة 3 أشخاص بعقوبة السجن المؤبد والرابع بـ 10 سنوات سجن بعد إدانتهم بجنايتي المضاربة الغير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة منظمة والتهريب على درجة من الخطورة الذي يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وأشار البيان إلى أن ملف القضية تم التخلي عنه من قبل محكمة تمنراست لفائدة محكمة سيدي امحمد “قسم مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” بناء على طلب نيابة الجمهورية لهذه الأخيرة بالنظر لخطورة الوقائع.