المؤبد ضد فرحات مهني في قضية الإساءة إلى الرسول وتدنيس المصحف الشريف

أدانت محكمة الدار البيضاء، الجمعة، رئيس حركة “الماك” الإرهابية فرحات مهني غيابيا بالسجن المؤبد مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقه لمتابعته في عدد من القضايا من بينها الإساءة إلى الرسول وتدنيس المصحف الشريف.

وأدانت ذات الجهة القضائية 11 متهما فارا بنفس العقوبة فيما أصدرت أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين (02) حبسا نافذا وكذا البراءة في حق 5 متهمين موقوفين.

وقد تمت متابعة رئيس حركة الماك الإرهابية والمتهمين معه في هذه القضية أيضا بتهم “انشاء والانتماء لمنظمة إرهابية” و”نشر أفكار منظمة إرهابية” وكذا “التحريض على الكراهية والدعوة للعنف” بالإضافة إلى تهمة “الإساءة الى الرسول محمد (ص) وتدنيس المصحف الشريف” وتهم أخرى.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت غيابيا يوم 14 نوفمبر الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق رئيس حركة “الماك” الإرهابية لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن في قضية أخرى.

وأدين كذلك بنفس العقوبة (السجن المؤبد) في 24 نوفمبر الفارط من طرف نفس المحكمة، لمتابعته بتهم جنائية في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية