-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المؤبد ضد فرحات مهني في قضية الإساءة إلى الرسول وتدنيس المصحف الشريف

الشروق أونلاين
  • 736
  • 0
المؤبد ضد فرحات مهني في قضية الإساءة إلى الرسول وتدنيس المصحف الشريف
الأرشيف
رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهني

أدانت محكمة الدار البيضاء، الجمعة، رئيس حركة “الماك” الإرهابية فرحات مهني غيابيا بالسجن المؤبد مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقه لمتابعته في عدد من القضايا من بينها الإساءة إلى الرسول وتدنيس المصحف الشريف.

وأدانت ذات الجهة القضائية 11 متهما فارا بنفس العقوبة فيما أصدرت أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين (02) حبسا نافذا وكذا البراءة في حق 5 متهمين موقوفين.

وقد تمت متابعة رئيس حركة الماك الإرهابية والمتهمين معه في هذه القضية أيضا بتهم “انشاء والانتماء لمنظمة إرهابية” و”نشر أفكار منظمة إرهابية” وكذا “التحريض على الكراهية والدعوة للعنف” بالإضافة إلى تهمة “الإساءة الى الرسول محمد (ص) وتدنيس المصحف الشريف” وتهم أخرى.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت غيابيا يوم 14 نوفمبر الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق رئيس حركة “الماك” الإرهابية لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن في قضية أخرى.

وأدين كذلك بنفس العقوبة (السجن المؤبد) في 24 نوفمبر الفارط من طرف نفس المحكمة، لمتابعته بتهم جنائية في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

مقالات ذات صلة
خلاف حول الميراث ينتهي بجريمة قتل بشعة!

خلاف حول الميراث ينتهي بجريمة قتل بشعة!

بن عبد الرحمان يلتقي رئيس وزراء لبنان بالرياض

بن عبد الرحمان يلتقي رئيس وزراء لبنان بالرياض

لعمامرة: الظلم التاريخي ضد إفريقيا في الأمم المتحدة يجب أن ينتهي

لعمامرة: الظلم التاريخي ضد إفريقيا في الأمم المتحدة يجب أن ينتهي

تأجيل النظر في ثالث ملف فساد بـ”سوناطراك”

تأجيل النظر في ثالث ملف فساد بـ”سوناطراك”

الجوية الجزائرية تعلن عن موعد افتتاح خط باريس – جانت

الجوية الجزائرية تعلن عن موعد افتتاح خط باريس – جانت

60 دولة بدون تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر الجزائري.. تعرّف عليها

60 دولة بدون تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر الجزائري.. تعرّف عليها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد