المؤبد لأفراد عائلة قتلوا قريبتهم وأحرقوا جثتها!

نزاع بين الورثة حول ملكية المنزل سبب الجريمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء، بعقوبة المؤبد وعقوبات متفاوتة بالسجن النافذ بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، في حق 6 أفراد من عائلة واحدة من بينهم إطار بوزارة الصحة، اتهموا بارتكاب أفعال شنيعة في حق قريبتهم وقتلها ثم حرق جثتها، انتقاما من عائلتها بسبب خلاف حول ملكية منزل محل نزاع بين الورثة.

القضية عالجتها المحكمة، أمس، باستجواب أفراد الأسرة المتكونة من أم طاعنة في السن وابنتها وأبنائها وأحفادها، الذين توبعوا جميعهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية وضع النار عمدا في منزل مسكون، وجناية القيام بتغييرات من شأنها طمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة.

تفاصيل الجريمة كشفها حريق هائل اندلع بغرفة تقع بأحد طوابق عمارة في حي باب الوادي الشعبي، خلف وفاة سيدة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق بليغة حسب المعلومات الأولية التي وردت بالتقرير الذي أعدته عناصر الحماية المدنية، غير أن الأمر لاحقا اتضح أن الحريق مفتعل لطمس آثار جريمة بشعة نفذها أبناء عمومة في حق قريبتهم.

وحسب التحقيق الأمني بالملف تبين أن المسكن تقطنه عائلتان، يتشاركون فيه أغلب المرافق من المطبخ والحمام والرواق، ليظهر لاحقا وجود شبهة افتعال الحريق وترك الضحية تصارع حتفها، بعد الاعتداء عليها وطعنها بسكين، وهو ما كشفه تقرير الطب الشرعي بأن الضحية تعرضت لطعنات بواسطة سكين على مستوى الظهر، ووجهت أصابع الاتهام لاحقا للمتهمة قريبتها المدعوة “ل.زينب”، فيما اتهم باقي أفراد عائلتها بإضرام النار في غرفتها لتلتهم النيران جسدها.

بالمقابل، اختلفت تصريحات أفراد العائلة المكونة من الوالدة العجوز وأبنائها وأحفادها خلال استجوابهم، وردا على استفسارات القاضي بخصوص عدم تقديم المساعدة للضحية، واستغرابه لعدم تفطنهم للانفجار الناتج عن الحريق رغم تواجدهم بنفس المنزل، أين صرحوا بأنهم لم يشعروا به إلا بعد تدخل جيرانهم وهم من أعلموهم بوجود لهيب ونيران تخرج من غرفة ابنة عمهم، محاولين مراوغة هيئة المحكمة والتنصل من المسؤولية الجنائية، بإنكار التهم الموجهة إليهم، لتصدر المحكمة أوامر بالإيداع في الجلسة للمتهمة “ل. نجاة” وشقيقيها ونقلها مباشرة لسجن القليعة، بعد ثبوت تورطهم في التخطيط وتنفيذ الجريمة البشعة في حق قريبتهم.