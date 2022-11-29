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المؤبد لرئيس جزر القمر السابق بتهمة “الخيانة العظمى”

الشروق أونلاين
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المؤبد لرئيس جزر القمر السابق بتهمة “الخيانة العظمى”
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رئيس جزر القمر السابق

قضت محكمة في جزر القمر على رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله سامبي، بالسجن المؤبد بتهمة “الخيانة العظمى”.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية مساء الإثنين، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة القمرية حكما نهائيا بالسجن المؤبد على سامبي، بعد إدانته ببيع جوازات سفر لأشخاص عديمي الجنسية يعيشون في الخليج.

وفي الواقع، فعل سامبي ذلك في إطار برنامج “المواطنة الاقتصادية” الذي يسمح ببيع جنسية البلاد لرعايا أجانب مقابل مبالغ مالية.

وقد استفاد من هذا البرنامج عشرات الآلاف من فئة “البدون” في دول الخليج. وهم أشخاص يعيشون في عدد من الدول العربية من دون أن يحملوا جنسيتها أو جنسية أي بلد آخر.

وكان سامبي الذي حكم جزر القمر بين 2006 و2011، يخضع للحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، لمتابعته في قضايا فساد. وفي سبتمبر الماضي، تمّ تكييف قضيته على أنها خيانة عظمى.

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