المؤبد لعناصر من “الدعوة والقتال” ببومرداس

نفذوا اعتداءات بالمتفجرات واختطافات من أجل الفدية

أصدرت الأحد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما يدين ثلاثة متهمين أحدهم لا يزال في حالة فرار بعقوبة السجن المؤبد عن مجموعة تهم تعلقت بإنشاء جماعة ارهابية مسلحة، الانخراط ضمن تنظيم إرهابي مسلح تعلق بكتيبة البراءة التابعة للجماعة السلفية الدعوى والقتال، القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق مواطنين وعناصر للأمن والجيش عن طريق وضع متفجرات وكذلك أعمال الاختطاف وتجنيد الشباب في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة.

خلفيات القضية تعود لسنة 2012 لما وردت للمصالح العسكرية للشرطة القضائية معلومة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لبعض الأشخاص من منطقة بومرداس وضواحيها ومن بينهم متهم في قضية الحال تبين أنه ينشط لصالح الارهابي الخطير المكنى بـ”أبو أسامة” المحكوم عليه غيابيا والناشط وقتها بمنطقة لقاطة شرق بومرداس تحت لواء “كتيبة البراءة”، التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهم على متن سيارة مستأجرة و حجز هواتف نقالة بحوزته إلى جانب مبلغ مالي معتبر.

وتم تحويله المتهم على التحقيق أين اعترف بالجرم المنسوب إليه و صرح أنه قبل فترة تقرب منه الارهابي المدعو عبد الله و عرض عليه فكرة العمل إلى جانبه هو والإرهابي “أبو أسامة ” بحكم أن قريبه إرهابي سابق تم القضاء عليه من طرف أفراد الجيش حيث وافق على تزويدهم بهواتف نقالة و مؤن كما استغل سيارة صهره لملاقاة الإرهابي سالف الذكر بمنطقة يسر بعد أن سلمه هاتف نقال و شريحة باستخدام كلمة سر متفق عليها مسبقا.

واستمر نشاط المتهم مع الكتيبة حيث شارك و باقي المتهمين في العديد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت مدنيين و كذلك عناصر للجيش و الأمن عن طريق استهدافهم رميا بالرصاص أو من خلال زرع قنابل تقليدية الصنع لاسيما عمليات ابتزاز و تهديد فلاحين و تجار من أجل سلبهم أموال من أجل دفع الفدية. و قد أثبتت التحريات في القضية أن المتهمين كانوا على اتصال مع تنظيمات إرهابية ناشطة خارج الوطن.