المؤبد لقاتلة زوجة أخيها خنقا بأم البواقي

المتهمة سبق لها قتل أخيها وأعفيت من العقوبة

فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية بأم البواقي الإثنين، في قضية المرأة التي أقدمت على قتل زوجة أخيها، منتصف أكتوبر من سنة 2017 بمشته قعبازة ببلدية أولاد حملة، وتم فيها محاكمة المرأة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وحسب ما جاء في حيثيات المحاكمة التي رافع فيها عدد من المحامين لصالح المتهمة الرئيسية، والمتهم الثاني وهو من نفس العائلة الذي اتهم بنفس الجرم، بالإضافة إلى عدد من الشهود، منهم أبناء الضحية.

المتهمة ل.ص خلال مساءلتها، حول الجريمة المرتكبة، تضاربت أقوالها خلال تصريحاتها، فمرة تقر بأنها هي من قامت بخنق زوجة أخيها، ومرة تنفي اقترافها للجريمة، لكن القاضية بأسئلتها جعلت المتهمة تلجأ إلى الاعتراف بارتكابها الجريمة، علما أن الجانية قد سبق لها وأن أدينت بعقوبة الإعدام من محكمة ميلة، بسبب إقدامها على قتل أخيها، بواسطة خمار وتم طلاق سراحها بسبب ملفها الطبي، وكانت تارة أخرى تتهم ع.ف، بارتكابه للجريمة، غير أن المساءلة المستفيضة من هيئة المحكمة للمتهم الثاني خلال المحاكمة بيّنت بأنه كان بعيدا عن التهمة المتابع بها في غياب أي دليل مادي يدينه.

أما النيابة العامة في مرافعتها فقد إلتمست للمتهمين عقوبة المؤبد لكل واحد منهما، من جهته دفاع المتهمة بيّن أن المتهمة بجريمة القتل قد رُفع عنها القلم باعتبارها تعاني من اضطرابات نفسية حادة تفقدها السيطرة على ما يصدر منها من أفعال، ما يفسر حسب الدفاع إقدامها على قتل شقيقها دون أي سبب، وها هي تعاود الكرّة بإزهاق روح زوجة آخيها، رغم تصريحاتها في السابق بأن زوجة أخيها كانت تعاملها معاملة سيئة وهي الأسباب التي دفعتها إلى قتلها، حين كانت تقوم بغسل الثياب في فناء المنزل “الحوش”، حيث خنقتها بواسطة خمار، وبعد المداولة القانونية التي أخذت وقتا طويلا، وبعد عودة هيئة المحكمة، أفصحت عن إدانة الجانية بعقوبة السجن المؤبد وبراءة المتهم الثاني.