المؤبد لقاتل اللاعب الدولي نبيل قاسمي بخنشلة

إدانة متهم قاصر بخمس سنوات سجنا

سلطت الخميس، محكمة الجنايات، بمجلس قضاء خنشلة، في دورتها العادية، عقوبة المؤبد في حق شاب في العقد الثالث من العمر، متبوعة بغرامة مالية، وتعويض مادي، عن تهمة جناية القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، لتورطه في قضية مقتل اللاعب الدولي السابق في سنوات السبعينيات، نبيل قاسمي، شهر ماي المنصرم، في الوقت الذي أدين قاصر، أمام محكمة جنايات الأحداث، بمجلس قضاء خنشلة في نفس القضية، وبذات التهمة، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، متبوعة بغرامة مالية، وتعويض مادي، لتقرر جميع الأطراف استئناف الحكم، للدورة الجنائية الاستئنافية.

القضية، كانت قد هزت مدينة خنشلة، عصر الجمعة الأخيرة، من شهر ماي من سنة 2021، بعد انتشار خبر العثور على جثة اللاعب الدولي السابق، ومهاجم اتحاد خنشلة، نبيل قاسمي، غارقة في دمائها، وسط غابات منطقة عين ميمون، ببلدية طامزة، غرب الولاية، بعد تلقيه لعدة طعنات خنجر، اين تم نقل جثته من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى حيحي بلقاسم بقايس، لتكون الصدمة قوية، بعد التعرف على جثة اللاعب الشهير، ابن حي 120 مسكن بخنشلة، وفتحت وقتها مصالح الدرك الوطني بالكتيبة الإقليمية، تحقيقا في الموضوع، أسفر وفي ظرف وجيز عن توقيف الجاني المفترض، وهو قاصر ينحدر من أم البواقي، واسترجاع سيارة، وبوشر حينها التحقيق في ظروف الجريمة.

وقد جاء اكتشاف القضية، بناء على بلاغ تلقته فرقة الدرك بطامزة، بخصوص العثور على جثة لشخص، وسط غابة عين ميمون، التي تعرف توافدا كبيرا لسكان المدينة، لما تحمله من مناظر خلابة، وعلى الفور تنقلت مصالح الدرك لمعاينة الجثة المجهولة، وفتح تحقيق في الأمر، تزامنا مع تلقي رجال الدرك، بلاغا تقدم به ميكانيكي، بخصوص استقباله لشاب غريب عن المنطقة، من أجل إصلاح عطب سيارة، غير أنه اكتشف بقعا من الدم داخلها كانت تبدو جديدة، ليتم تطويق المكان، وتمشيطه وكلّل ذلك بتوقيف الجاني، الذي كشف عن هوية الضحية، وهو اللاعب الدولي السابق نبيل قاسمي صاحب الـ64 سنة من العمر، لينزل الخبر كالصاعقة على كل من سمعه، ودخلت الأسرة الرياضية في حداد، وجمد لحظتها نشطاء الأحزاب وكل مترشحي الولاية، في البرلمان، حملتهم الانتخابية مساندة وتعاطفا مع أهل الضحية، الذي قتل من أجل الاستيلاء على سيارته.