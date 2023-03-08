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الجزائر

المؤبد لمتهمين بتهريب مادة الزيت عبر معبر حدودي بولاية تبسة

نوارة باشوش
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المؤبد لمتهمين بتهريب مادة الزيت عبر معبر حدودي بولاية تبسة
أرشيف

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، 5 أشخاص بأحكام تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد عن تهمة المضاربة غير المشروعة والتهريب في مادة الزيت عبر الحدود الجزائرية بولاية تبسة.

وفي التفاصيل، فقد وقعت هيئة المحكمة عقوبة المؤبد على المتهمين الرئسيين، ويتعلق الأمر بالتاجر وناقل 100 صفيحة ذات 5 لتر من الزيت، فيما أدين 3 متهمين آخرين بـ 10 سنوات حبسا نافذا، بينهم تاجر جملة بعين مليلة واستفادة 4 آخرين من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة لهم.

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