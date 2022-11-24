المؤبد وأمر دولي بالقبص ضد فرحات مهني في قضية جمال بن سماعيل

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، غيابيا، فرحات مهني رئيس حركة الماك الارهابية، بالسجن المؤبد، لمتابعته في قضية مقتل جمال بن إسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

كما أدانت المحكمة بالمؤبد مساعدي فرحات مهني وهم على التوالي: (ب.إبراهيم) (أ.رشيدة)، (د.ياسين) و (د.إلياس)، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليهم.

وتوبع مهني ومساعدوه بتهم: جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.

وجناية تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما توبعوا بتهم: جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات، وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية.

وقبل أيام أدين مهني وعدد من قيادات حركة الماك بالمؤبد في قضية أخرى تخص حيازة سلاح وذخيرة واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي.

وأدانت المحكمة، الخميس، 49 متهما في قضية القتل والتنكيل التي راح ضحيتها جمال بن سماعيل بالإعدام، فيما تم إصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين المتابعين بنشر خطاب الكراهيةوالمساس بوحدة الوطن وعقابهم بالسجن مابين 5سنوات و10 سنوات ، ونال 17 متهما البراءة ، مع إيداع الحبس متهمين إثنين تمت إدانتهم ب10 سنوات سجن نافذ .

وأسدلت محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء بالعاصمة الخميس، الستار عن قضية مقتل جمال بن سماعيل بالنطق بالأحكام في حق 102 متهما توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القتل العمدي والحرق والتعذيب والقيام بأعمال إرهابية تخريبية تستهدف أمن الوطن والممتلكات والأشخاص والمساس بالوحدة الوطنية.