المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز يثمن دور ومبادرات الرئيس تبون

لإحلال الأمن والاستقرار والتنمية إقليميا ودوليا..

أشاد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بمبادرات ومساعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إحلال الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري لمؤتمر حركة عدم الانحياز المنعقد بباكو، تحت رئاسة جمهورية أذربيجان.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية من الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري للحركة، الذي رحب من خلالها المشاركون بجهود رئيس الجمهورية.

وهذا بصفته منسق الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، لاسيما في ظل اتساع الأخطار الإرهابية التي تهدد الدول الافريقية.

كما ثمن المشاركون “المقترح الذي تقدم به الرئيس تبون بهدف وضع آلية افريقية للاستجابة للكوارث الطبيعية وتأسيس صندوق افريقي للمساهمة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية”.

وأشاد وزراء خارجية الدول الأعضاء بقرار الرئيس تبون بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في عديد الدول الافريقية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وأكدت ذات الوثيقة على “محورية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

كما أعربت عن دعم حركة عدم الانحياز للمساعي الحميدة التي بادرت بها الجزائر، بحكم قيادتها للوساطة الدولية في مالي وتوليها رئاسة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.

وفي الأخير، رحب مؤتمر حركة عدم الانحياز المنعقد بباكو، بكل ما وفره الرئيس عبد المجيد تبون من دعم مالي وسياسي للقضية الفلسطينية والذي من شأنه المساهمة في تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الاحتلال.