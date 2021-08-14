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رياضة
تزامنا مع رحيل نغيز إلى مولودية وجدة

المؤذن يلتحق بالدفاع الجديدي المغربي

ن. ب
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المؤذن يلتحق بالدفاع الجديدي المغربي

التحق اللاعب الجزائري، المؤذن، بنادي الدفاع الجديدي المغربي، في صفقة انتقال لاعب حر، بعد انتهاء عقده مع نادي مولودية وجدة.

وجاء رحيل المؤذن عن مولودية وجدة، تزامنا مع وصول المدرب الجزائري نبيل نغيز إلى هذا الفريق، مع العلم أن المؤذن لا يتفاهم كثيرا مع نغيز، لاسيما وأن الأخير كان سببا في رحيله عن مولودية الجزائر الموسم الماضي نحو البطولة المغربية، حيث عانى اللاعب كثيرا من التهميش رغم إمكاناته.

وسبق للمؤذن وأن خاض العديد من التجارب في البطولة الجزائرية، سواء مع مولودية الجزائر أو أتليتيك بارادو وأهلي البرج قبل شد الرحال نحو مولودية وجدة المغربي.

ويسعى المؤذن لتطوير مستواه أكثر ونيل لقب الموسم القادم مع نادي الدفاع الجديدي الذي يسعى للعودة إلى الواجهة ومنافسة الوداد والرجاء على الألقاب في البطولة المغربية.

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