المؤسسات البريطانية مدعوة للحضور بقوة في السوق الجزائرية

أعرب وزير المالية، لعزيز فايد، عن أمله في أن تسجل المؤسسات البريطانية “حضورا أقوى” في السوق الجزائرية.

وجاء تصريحات الوزير خلال استقباله لسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا شارون آن واردل حيث ناقش الطرفان حالة العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها.

وحسب بيان للوزارة فقد أشاد الطرفان بأعمال التعاون المجسدة إلى غاية اليوم، لاسيما في مجال المساعدة التقنية في القطاع المالي، كما اتفقا على تكثيف هذا التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، تطرق فايد مع السفيرة البريطانية إلى ورشة الاصلاحات التي باشرتها الجزائر لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أعرب الوزير عن أمله في أن “تسجل المؤسسات البريطانية حضورا أقوى بالسوق الجزائرية، لاسيما بفضل التغيير المحقق مؤخرا من خلال اصدار اطار جديد ينظم الاستثمار، ويوفر مزيدا من الضمانات والشفافية والتسهيلات”.

من جهتها، أشادت السفيرة البريطانية بجهود الحكومة الجزائرية المبذولة في سبيل تحسين مناخ الأعمال، مؤكدة أن “الجزائر تعتبر رمزا للاستقرار في خضم ما يشهده العالم اليوم من تقلبات جيوسياسية”.

وعبرت السفيرة البريطانية في هذا الشأن عن “اهتمام بلادها ببعث ديناميكية التعاون مع الجزائر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

كما اغتنمت السفيرة فرصة هذا اللقاء لعرض “مبادرة مخططات التجارة للدول النامية التي تعتزم المملكة المتحدة إطلاقها قريبا بغية رفع مستوى التبادلات التجارية مع الدول النامية من بينها الجزائر من خلال اتاحة فرص تفضيلية للوصول الى السوق البريطانية”.

واتفق الطرفان على متابعة الحوار والمبادلات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل إقامة شراكة مربحة للطرفين، حسب ذات المصدر.