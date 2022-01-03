المؤسسات الجزائرية والموريتانية مدعوة لتبادل الاستثمارات

الوزير زغدار بحث الملف مع وفد برلماني

دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين، بالجزائر العاصمة، المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه الدعوة، حسب نفس المصدر، خلال استقبال زغدار، بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا موريتانيا، يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان الموريتاني)، المختار ولد خليفة، تم خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الموريتانية.

وخلال لقائه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات “الأخوية والتاريخية” التي تربط البلدين الجارين، مؤكدا رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع موريتانيا، لاسيما من خلال رفع المبادلات التجارية البينية، حسب البيان.

وفي هذا الصدد، أوضح زغدار بأن تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا تندرج في هذا الإطار.

كما دعا الوزير المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر، حسب البيان، مضيفا أن هذا “سيسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يطمح إليها البلدان، لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الفلاحة والصيد البحري”.

وأشار في هذا الإطار، إلى دور البرلمانيين في البلدين “كقوة اقتراح” في الدفع بكل ما من شأنه تعميق هذه التوجهات وتقوية العلاقات الثنائية.

وبدوره، أعرب رئيس الوفد الموريتاني “عن إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي”، حيث أبدى “إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف ولايات الوطن والتي يمكن تسويقها في موريتانيا”.

من جانبهم، أشار أعضاء الوفد إلى وجود “الكثير من فرص التعاون المتاحة لم يتم استغلالها والتي يمكن أن تشكل أرضية للشراكة المثمرة بين البلدين”.