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الجزائر

المؤسسات الناشئة: إطلاق قرض للابتكار”قريبا”

الشروق أونلاين
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المؤسسات الناشئة: إطلاق قرض للابتكار”قريبا”
ح.م
جانب من زيارة الوزير المنتدب إلى بجاية

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي، عن إطلاق “قريبا” قرض خاص بالابتكار موجه لأصحاب المشاريع الذين هم في حاجة إلى تمويل.

وكشف الوزير المنتدب خلال زيارته إلى ولاية بجاية السبت أن هذا المنتوج البنكي الجديد سيعرض “قريبا” أمام مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من القرار هو وضع “إطار عمل مساعد على الإبداع والابتكار ويساهم بالتالي في دعم الثقافة المقاولاتية”.

وأكد المهدي وليد, الذي لم يكشف عن مضمون هذا القرار، عن “أهميته”، سيما بضمه إلى صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، الذي بإمكانه دعم هاته المؤسسات بمبلغ 20 مليار دج وغيرها من الأجهزة المالية الأخرى المخصصة لنفس الغرض.

كما تطرق الوزير المنتدب، في نفس السياق، إلى التسهيلات المتعلقة بالقروض والشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تمكن أصحاب المشاريع من الاستفادة من تمويل، وكذا إصدار مرسوم تنظيمي يمكن الخواص من الاستثمار في المؤسسات الناشئة.

كما أشار إلى توفير مزايا أخرى في هذا المجال، سيما تلك المتعلقة بالجباية والتكفل ببعض التكاليف، على غرار تلك الخاصة بالنماذج الأولية أو الملكية الفكرية (براءات الاختراع والعلامات التجارية).

وأكد الوزير المنتدب أن كل هذه الآليات تعكس “الجهود المكثفة للسلطات العمومية لدعم المؤسسات الناشئة من خلال منحها فرص متعددة لتجنيد الأموال التي هي بحاجة إليها”، كما قال، داعيا المؤسسات المصرفية إلى عرض أنظمة مكيفة مع المشاريع المقترحة للتمويل.

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