المؤسسات الناشئة: مذكرة تعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا

وقعت الجزائر، الخميس، على مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والإبتكار.

حسبما أفاد به بيان للوزارة تم توقيع المذكرة من طرف الوزير ياسين وليد، ووزيرة المشاريع المصغرة والتنمية الجنوب افريقية، نادابيني ستيلا أبراهامس.

و”ستسمح هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار, وفتح فرص استثمار لرواد الأعمال في كلا البلدين”, حسب البيان.

ومواصلة لبرنامج الزيارة التي يقوم بها إلى جنوب إفريقيا، شارك وليد في اجتماع للوزراء الأفارقة المشاركين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال, تمحور حول فرص تعزيز التعاون بين دول القارة في ريادة الأعمال.

وفي هذا الاطار، ذكر وليد بالمنجزات التي تم إحرازها على المستوى القاري, على غرار إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة المعتمد خلال الدورة العادية ال36 لجمعية الاتحاد الافريقي.

كما أكد على أهمية العمل على تسهيل حركة المواهب في إفريقيا وتسهيل ولوج رواد الأعمال الأفارقة إلى الأسواق الإفريقية, وتأسيس صندوق إفريقي للصناديق, مما سيفتح آفاقا كبيرة للمقاولاتية في القارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الخاص بإفريقيا (GEC+Africa), الذي جرى الأربعاء والخميس, تم بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من 43 دولة أفريقية, و15 وزير إفريقي مكلف بملف المقاولاتية.