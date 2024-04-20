المؤسسات الناشئة والمقاول الذاتي تحت مجهر “التكوين المتواصل”

خلال يوم دراسي بمراكزها الجامعية الموزعة وطنيّا

قامت مراكز جامعة التكوين المتواصل، الموزعة وطنيا، بتنظيم يوم دراسي، السبت، حول “المؤسسات الناشئة والمقاول الذاتي”، بهدف مرافقة طلبة الماستر في إنجاز مذكرات التخرج، سواء مذكرة أكاديمية أو مذكرة في إطار مؤسسة ناشئة.

وكان اللقاء للتواصل مع الأساتذة المشرفين، خاصة أن مواضيع هذا اليوم العلمي تمحورت حول المؤسسات الناشئة، حيث ركز المحاضرون بمركز جامعة خنشلة على أسس اختيار موضوع البحث، والعلاقة بين عنوان البحث والإشكالية، ومراحل إنجاز مذكرة التخرج في إطار مؤسسة ناشئة، وكذا عناصر المقدمة وأسباب اختيار الموضوع وارتباطه بالمؤسسة الناشئة.

أما بمركز جامعة سكيكدة، فقد دارت المحاضرات حول الاستثمار التساهمي كآلية لتمويل المؤسسة الناشئة وكذا دور التحول الرقمي في تطوير المؤسسة الناشئة.

وبمركز بومرداس، أولى المحاضرون الاهتمام إلى الإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء مؤسسة ناشئة، وكذا المقاول الذاتي في ظل التشريع الجزائري وأيضا المقاول الذاتي من الفكرة إلى التجسيد.

كما خصص مركز الطارف ندوة علمية وطنية أولى حول “المرافقة المنهجية لطلبة الماستر في إنجاز مذكرة التخرج”، حيث سيتطرق المحاضرون، هذا الأحد، إلى أهمية المؤسسات الناشئة ودورها، مع عرض تجارب وطنية وأخرى دولية في مجال المؤسسات الناشئة السياحية، ومساهمة المؤسسات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة.