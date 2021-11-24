ثمن جهود أفرادها في الحفاظ على الأمن العام.. الرئيس تبون:

أشاد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، بالمؤسسة الشرطية الجزائرية، باعتبارها صرحا جديرا بالعرفان، ولحملها كامل مواصفات الالتزام والواجب الوطني إلى جانب الكفاءة والنجاعة.

وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها، تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن العدد 149 من مجلة “الشرطة” لشهر أكتوبر تضمنت رسالة رئيس الجمهورية الذي أشاد من خلالها بالمؤسسة الشرطية باعتبارها صرحا جديرا بالعرفان لمنتسبيها، تحمل كامل مواصفات الالتزام الوطني والكفاءة والنجاعة، مثمنا تضحيات وجهود أفراد الشرطة في الحفاظ على الأمن العام ومنوها بما يتحلون به من روح وطنية، ووازع مهني مثالي وانضباط صارم، خدمة لراحة وطمأنينة المواطن وحماية للممتلكات.

وجاء في افتتاحية العدد، المعنونة: “المحن لا تزيدنا إلا لحمة وإصرارا على حماية الوطن”، تثمين لصور التضامن والتكافل التي رسمها الشعب الجزائري خلال المحن التي عرفتها البلاد، بسبب جائحة كورونا التي أرهقت البلاد والعباد، إلى جانب الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، خلال الصائفة الماضية، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية مع التأكيد على ضرورة تجند أفراد الشعب الواحد إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، على غرار الأجهزة الأمنية، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة لزعزعة الوحدة الوطنية والمساس بأمن الوطن والمواطن.

كما خصص هذا العدد حيزا لإسهامات ودراسات علمية وأمنية لأساتذة وباحثين جامعيين وإطارات من الأمن الوطني، إلى جانب إدراج ملف خاص تحت عنوان “المواطنة نموذج اجتماعي لمواجهة خطاب الكراهية”.