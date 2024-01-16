المؤسسة العسكرية للبناء والتصليح البحريين تصنع أول قاطرة

الفريق أول شنقريحة وقف على وضعها حيز الخدمة

نجحت مؤسسة البناء والتصليح البحريين، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في تصنيع أول قاطرة لها، حيث أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تدشينها ووقف على وضعها حيز الخدمة.

وجاء ذلك خلال تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، الإثنين، إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير، أين كان في استقباله اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، استمع شنقريحة إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البحرية، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين، حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية، قبل أن يقوم بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة ويطلع على سير المشاريع قيد الإنجاز، وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح.

كما أشرف الفريق أول على مراسيم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين التي تعتبر من أقدم مؤسسات القطاع الاقتصادي العسكري بوزارة الدفاع الوطني (40 عاما)، ووقف على وضعها حيز الخدمة، قبل أن يقوم بتفتيش ومعاينة هذا الإنجاز الجديد الذي تدعمت به قواتنا البحرية، في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، حيث طاف بمختلف أقسام السفينة، واطلع عن كثب على جميع أجزائها، واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها، قدمها له الفريق المكلف بالإنجاز، حسب البيان.

وهنأ الفريق أول كافة المستخدمين المشاركين في هذا الإنجاز الهام معطيا جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين، حول ضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها.

وبدورهم، عبّر أعضاء الفريق المكلف بتصنيع القاطرة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز، الذي سيشكل إضافة نوعية لأسطول قواتنا البحرية قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية مع الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وفق البيان.

وتحوز مؤسسة البناء والتصليح البحريين التابعة للناحية العسكرية الثانية والمتواجدة بالمرسى الكبير خبرة كبيرة وأداء لافتا، تركت بصمتها في القطاع البحري مما جعلها تزود السوق الوطنية بمنتجات وخدمات مطابقة للمعايير العالمية، كما تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع أهمها مشروع ضبط طوافات 37 مترا، وتم إنجاز ما يقارب 16 وحدة، وبالإضافة إلى ذلك، أنجزت الرابات بطول 58 مترا، وأخرى بطول 62 مترا، فيما يعكف في الوقت الحالي على إنجاز زوارق الإنقاذ بطول 20 مترا، وهي زوارق مصنوعة من الألمنيوم على مستوى فرع عنابة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة أنجزت نحو 9 وحدات من زوارق الإنقاذ ومازالت سلسلة الإنتاج متواصلة، أما القوارب نصف الصلبة التي يتم تصنيعها على مستوى فرع عنابة، فقد تم تسليم ما يفوق 20 وحدة منها.