-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المؤسسة الوطنية للنقل البحري.. بيان هام للمسافرين

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
المؤسسة الوطنية للنقل البحري.. بيان هام للمسافرين
المؤسسة الوطنية للنقل البحري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، يوم الثلاثاء، أنه يمنع على المسافرين أي تعديل على تذاكر السفر على غرار تغيير في التواريخ أو نوعية المركبات أو لوحات الترقيم. 

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، حيث يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إبتداءً من الخميس 21 ديسمبر الجاري.

وطلبت شركة النقل البحري من المسافرين الذين “يحوزون على التذاكر، انطلاقا من مرسيليا التأكد جيدا من تواريخ الحجز عند إقتناء تذاكر سفرهم مع مراعاة الدقة التامة أثناء عملية ملئ البيانات الخاصة بالرحلة”.

كما دعت المؤسسة ذاتها من “المواطنين الذين لا يحوزون على تذاكر سفر عدم التردد على الميناء تجنبا لأي فوضى أو تصرفات غير مرغوب بها”.

مقالات ذات صلة
هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف

هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف

هذه هي الرزنامة اليومية المعدلة “للسانكيام الجديد”

هذه هي الرزنامة اليومية المعدلة “للسانكيام الجديد”

شبكة إجرامية دولية تتاجر بـ “الكوكايين” في قبضة الدرك الوطني بالوادي (فيديو)

شبكة إجرامية دولية تتاجر بـ “الكوكايين” في قبضة الدرك الوطني بالوادي (فيديو)

حداد في فضيحة فساد جديدة بـ162 مليون دولار

حداد في فضيحة فساد جديدة بـ162 مليون دولار

الرئيس تبون يعزي أمير الكويت في وفاة الأديب عبد العزيز البابطين

الرئيس تبون يعزي أمير الكويت في وفاة الأديب عبد العزيز البابطين

تعثر عمليات الغربلة وإعادة الهيكلة بالمركزية النقابية

تعثر عمليات الغربلة وإعادة الهيكلة بالمركزية النقابية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد