المؤسسة الوطنية للنقل البحري.. بيان هام للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، يوم الثلاثاء، أنه يمنع على المسافرين أي تعديل على تذاكر السفر على غرار تغيير في التواريخ أو نوعية المركبات أو لوحات الترقيم.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، حيث يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إبتداءً من الخميس 21 ديسمبر الجاري.

وطلبت شركة النقل البحري من المسافرين الذين “يحوزون على التذاكر، انطلاقا من مرسيليا التأكد جيدا من تواريخ الحجز عند إقتناء تذاكر سفرهم مع مراعاة الدقة التامة أثناء عملية ملئ البيانات الخاصة بالرحلة”.

كما دعت المؤسسة ذاتها من “المواطنين الذين لا يحوزون على تذاكر سفر عدم التردد على الميناء تجنبا لأي فوضى أو تصرفات غير مرغوب بها”.