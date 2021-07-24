المئات يحضرون حفلا غنائيا في ساحة عامة بجيجل

تزامنا مع تسجيل الولاية أكبر حصيلة لكورونا منذ بداية الجائحة

“المير” لـ”الشروق”: صاحب العرس تحدَّانا ونظم الحفلة

في الوقت الذي سجلت ولاية جيجل أعلى حصيلة لكورونا بـ 78 إصابة في يوم واحد خلال الجمعة، وأعلنت كل المستشفيات في الولاية امتلاءها بالحالات الخطيرة، أقيم سهرة الجمعة ببلدية أولاد رابح بولاية جيجل عرس كبير، بحضور المئات من المدعوين والفضوليين وسط اكتظاظ رهيب، مما أثار جدلا واسعا وموجة تنديد كبيرة محليا وحتى وطنيا.

العرس أقيم تحديدا بحي سوق الثلاثاء في ساحة كبيرة بمركز بلدية أولاد رابح، وكان منشطه المغني المعروف بالشاب لعجال، الذي يؤدي طابعي “السطايفي” و”الراي”، حيث شهد الحفل حضور المئات من الأشخاص، خاصة الشباب الذين توافدوا على الساحة التي أقيم العرس فيها من كل حدب وصوب، من أجل مشاهدة هذا المغني والرقص على أغانيه، دون الالتزام بأدنى شروط الوقاية كالتباعد وارتداء الكمامات، حيث عرف اكتظاظا رهيبا وتلاصقا بين الحضور، دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة الأمر خصوصا في الوقت الحالي الذي يميزه الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

وقد أثار هذا العرس الذي استمر إلى غاية الساعات الأولى من يوم السبت، جدلا كبيرا وصف بـ”الفضيحة” كما خلف موجة سخط واستياء في الشارع الجيجلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات والمجموعات الجيجلية وحتى الوطنية، والتي نددت بهذا التصرف الذي قد تكون عواقبه وخيمة، كما أثار الأمر موجة من التعليقات الساخرة على غرار “اليوم مع لعجال وغدا في قاعة الاستعجال” و”لعجال يعجل بقيادة الشباب نحو كورونا”، وغيرها، وسط تساؤلات عن الدور الرقابي للجهات الوصية في ظل وجود قرارات ولائية تمنع إقامة حفلات الأعراس ومختلف التجمعات، في وقت دافعت فئة ممن حضروا الحفل عن أنفسهم، قائلين أنه قد تم التركيز على هذا الحفل بشكل مبالغ فيه، وتم تناسي التجمعات التي تقام في الساحات العمومية والشواطئ، ومواكب الأعراس التي تمر يوميا عبر طرقات جيجل أمام مرآى الجميع.

من جانبه، صرح لنا السيد عبد المالك بوعبد الله، رئيس بلدية أولاد رابح أن هذا العرس الذي أثار جدلا كبيرا غير مرخص، مؤكدا أنهم أثناء علمهم بالموضوع، تنقلوا رفقة قائد فرقة الدرك الوطني إلى منزل صاحب العرس، وطلبوا من والد العريس عدم إقامة العرس بسبب وجود قرار ولائي يمنع إقامة الأعراس والحفلات، غير أنه رفض، مشيرا أنه قد تم سماعه من طرف عناصر الدرك الوطني وتحرير ثلاث مخالفات ضده، منها مخالفة اجراءات البروتوكول الصحي، وإقامة عرس دون رخصة، وتعريض حياة الناس للخطر. وأضاف ذات المتحدث أنه قد تم إعلام وكيل الجمهورية بالأمر، وأثناء الانطلاق في الحفل تدخلت فرقة الدرك الوطني وقامت بتفريق المدعوين جميعا، لكنهم عادوا، كما قدمت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد صاحب العرس والمغني.