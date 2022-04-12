الماجيك يضرب موعدا للاعبيه في شهر جوان

الفاف تحضر لدورة ودية رباعية للمنتخب المحلي

كشف المدرب الوطني للمنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن موعد التربص المقبل لمحليي الخضر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2023″، التي تستضيفها الجزائر ما بين 8 و31 جانفي من العام المقبل.

وضرب بوقرة موعدا للاعبيه في شهر جوان القادم للدخول في تربص جديد لإكمال التحضيرات “للشان”، تتخلله دورة ودية رباعية، تشارك فيها أربعة منتخبات، يجري التحضير لها من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وألقى “الماجيك” خطابا تحفيزيا على لاعبيه قبل مغادرة تربص المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الذي احتضنه المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بين 3 و10 أفريل الجاري، الذي تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب توغو، على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تفوق فيها الخضر في المباراة الأولى، يوم الخميس الماضي، بهدف دون رد، ثم تعادل مع نفس المنتخب في الودية الثانية بنتيجة سلبية صفر لصفر يوم الأحد.

وأوضحت الفاف على موقعها الإلكتروني، أن مجيد بوقرة توجه بالشكر إلى كل اللاعبين الذين شاركوا في هذا المعسكر، على تحليهم بالجدية والصرامة في العمل، سواء خلال الحصص التدريبية أم في المباراتين الوديتين أمام منتخب توغو. كما حثهم على مواصلة العمل مع فرقهم حتى يتجهزوا للموعد المقبل في شهر جوان.

من جهة ثانية، أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة على وضع كل الوسائل والإمكانيات تحت تصرف مجيد بوقرة وأشباله، للتحضير في ظروف جيدة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة مطلع العام المقبل بالجزائر.