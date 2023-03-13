المادة الحمراء.. اكتشاف يحدث ثورة في استعمال الطاقة الكهربائية

اكتشفت مجموعة من العلماء والباحثين مادة “فائقة التوصيل” للطاقة الكهربائية، بمقاومة “صفرية” يعتقد أنها ستسهم في منع خسارة ملايين الميغاوات من الطاقة الضائعة وأطلقوا عليها اسم المادة الحمراء.

وذكر موقع Geo News عن الدراسة إن المادة التي تمت صناعتها باستخدام خليط من عنصر اللوتيتيوم النادر وخلطه مع الهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين ستكون قادرة على نقل الكهرباء بمقاومة صفرية وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.

ويقول العلماء إن المادة فائقة التوصيل يمكن أن تعمل في درجات الحرارة العالية والمنخفضة للتطبيقات العملية. ويعتقد أن الاكتشاف يمثل طفرة في هذا المجال حيث يسعى العلماء إلى تحقيقها منذ ما يقرب من قرن.

ويعتقد فريق المكتشفين بقيادة البروفيسور رانجا دياس إن الطريق إلى الإلكترونيات الاستهلاكية فائقة التوصيل، وخطوط نقل الطاقة أصبح الآن حقيقة واقعة.

وأطلق الباحثون اسم “المادة الحمراء” على المادة بسبب لونها.