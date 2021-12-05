المالكي: فلسطين ستكون القضية الأولى على جدول القمة العربية بالجزائر

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن فلسطين ستكون القضية المركزية الأولى على جدول القمة العربية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سينسق مع الرئيس تبون حول هذه المسألة.

وأوضح المالكي، الأحد، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن “هناك قضايا كثيرة سيتم التباحث فيها خلال زيارة الرئيس محمود عباس للجزائر والتي ستدوم ثلاثة أيام”، مضيفا أنه “سيتم التطرق أيضا إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والجزائر بالإضافة إلى التحضيرات للقمة العربية القادمة التي ستحتضنها الجزائر خلال نهاية شهر مارس المقبل”.

كما أشار المالكي قائلا أن “الزيارة تأتي من أجل التنسيق مع دولة فلسطين والجزائر من أجل أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى على جدول أعمال القمة القادمة وقضايا أخرى مرتبطة أيضا بدور الجزائر في الأمم المتحدة وفي بقية المنظمات الدولية والإقليمية”.