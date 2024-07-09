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رياضة

المالُ والسّفهاءُ.. دعوة إلى “أخلقة” سوق انتقالات اللاعبين

علي بهلولي
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المالُ والسّفهاءُ.. دعوة إلى “أخلقة” سوق انتقالات اللاعبين
ح.م
شرف الدين عمارة.

دعا الرّئيس الأسبق لِاتحاد الكرة الجزائري شرف الدين عمارة، إلى ضرورة ترشيد إنفاق المال العام، و”أخلقة” سوق انتقالات لاعبي البطولة الوطنية.

وقال شرف الدين عمارة الذي ترأّس “الفاف” ما بين ربيعَي 2021 و2022: “سنُّ ميثاق أخلاقيات كرة القدم أصبح ضرورة مُلحّة”. مُوضّحا أن سوق انتقالات اللاعبين اشتعلت، ووجب التدخّل لِإخماد نيران استنزاف المال العام.

وحمّل المدير العام لـ “مجمّع مادار” – الذي يمتلك أسهم نادي شباب بلوزداد المُتوّج بِكأس الجمهورية 2024 – عدّة أطراف، قال إنها تُساهم بِطريقة أو أُخرى في ارتفاع الأرقام المالية للتحويلات، وعدّدها في “المناجرة” واللاعبين ورؤساء الأندية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأنصار الأندية. وذلك في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

ويُمارس عديد رؤساء أندية البطولة الوطنية وهم يُبرمون صفقات انتداب اللاعبين هذه الأيّام، ما يُشبه “التبراح” في الملاهي اللّيلية الصّاخبة. عِلما أن جلّهم يغترف من المال العام (لو كان ماله الخاص لَخشي أن يلدغه العقرب وهو يدخل يده في جيبه)!

وكانت رابطة الكرة المحترفة أيّام الرّئيس الرّاحل محفوظ قرباج، في منتصف العقد الماضي، قد دعت إلى تسقيف أجور اللاعبين، لكن هذه الفئة الأخيرة من الرّياضيين – وأغلبهم تسرّب من المدرسة، ويقتاتون من أقدامهم، ومن سذاجة جيوش من الشباب والمراهقين “فارغين شغل” يملأون المدرّجات أثناء تنظيم المقابلات، ويحرقون أعصابهم – تمرّدت وأخمدت ثورة قرباج في المهد.

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