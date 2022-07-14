المباراة الأولى لـ “آدم الوناس”

خاض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الخميس، أوّل مباراة له مع فريقه نابولي الإيطالي، وذلك منذ نهاية الموسم الماضي.

وفاز نابولي بِنتيجة ثقيلة (10-0) على فريق أناوني من الأقسام السلفى للبطولة الإيطالية. في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (4-0).

ولجأ التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي إلى توظيف تشكيلتَين من اللاعبين في كلّ شوط، مُستغلّا الطابع التحضيري للمباراة.

وساهم المدافع الجزائري المغترب كريم زدادكة في تسجيل الهدف الثامن لِفريقه نابولي، بِطريقة غير مباشرة، لمّا هزّ أحد لاعبي نادي أناوني الشباك ضد مرماه في الدقيقة الـ 80.

ودخل زدادكة (ليس حكيم زدادكة/ فريق ليل الفرنسي) بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (7-0).

ويرتبط كريم زدادكة (22 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.