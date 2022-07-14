-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المباراة الأولى لـ “آدم الوناس”

علي بهلولي
  • 150
  • 0
المباراة الأولى لـ “آدم الوناس”
الأرشيف
آدم الوناس

خاض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الخميس، أوّل مباراة له مع فريقه نابولي الإيطالي، وذلك منذ نهاية الموسم الماضي.

وفاز نابولي بِنتيجة ثقيلة (10-0) على فريق أناوني من الأقسام السلفى للبطولة الإيطالية. في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (4-0).

ولجأ التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي إلى توظيف تشكيلتَين من اللاعبين في كلّ شوط، مُستغلّا الطابع التحضيري للمباراة.

وساهم المدافع الجزائري المغترب كريم زدادكة في تسجيل الهدف الثامن لِفريقه نابولي، بِطريقة غير مباشرة، لمّا هزّ أحد لاعبي نادي أناوني الشباك ضد مرماه في الدقيقة الـ 80.

ودخل زدادكة (ليس حكيم زدادكة/ فريق ليل الفرنسي) بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (7-0).

ويرتبط كريم زدادكة (22 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

مقالات ذات صلة
أولمبيك مرسيليا يريد آدم وناس تحسبا لرابطة أبطال أوروبا

أولمبيك مرسيليا يريد آدم وناس تحسبا لرابطة أبطال أوروبا

“الفيفا” تُطالب إدارة شبيبة القبائل بِدفع مستحقات لاعب إثيوبي

“الفيفا” تُطالب إدارة شبيبة القبائل بِدفع مستحقات لاعب إثيوبي

عاشر لاعب تنتدبه إدارة المولودية

عاشر لاعب تنتدبه إدارة المولودية

ترقية دولي جزائري شاب إلى فئة أكابر أولمبيك مرسيليا

ترقية دولي جزائري شاب إلى فئة أكابر أولمبيك مرسيليا

رياض محرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2022 

رياض محرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2022 

دولي جزائري يخوض أوّل مباراة مع أكابر ليون

دولي جزائري يخوض أوّل مباراة مع أكابر ليون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد