المباراة الأولى لـ “زفان”

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان مساء الأربعاء، موسمه الجديد مع فريقه كريليا سوفيتوف سامارا الروسي.

وواجه فريق كريليا سوفيتوف سامارا الروسي المضيف نادي رادنيكي الصربي ودّيا، وفاز عليه بِثلاثية نظيفة.

وشارك المدافع مهدي زفان أساسيا مع فريقه كريليا سوفيتوف سامارا الروسي، في مواجهة نادي رادنيكي الصربي.

ولم يلعب زفان مع فريقه كريليا سوفيتوف سامارا منذ منتصف ماي الماضي، تاريخ انتهاء بطولة روسيا للقسم الثاني. حيث شارك بعدها مع المنتخب الوطني الجزائري في ودّياته أمام موريتانيا ومالي وتونس، ثم استفاد من عطلة صيفية.

وقبل المواجهة التحضيرية أمام مُمثّل الكرة الصربية، خاض فريق كريليا سوفيتوف سامارا الروسي ثلاث مقابلات ودّية، سُمح قبلها لِزفان بِعدم الحضور، مثلما هو الشأن لِبعض زملائه.

وبعد أن حصد زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامارا تأشيرة الصعود (العودة بالأحرى) إلى بطولة القسم الأوّل الروسي، في ماي الماضي. فسيلعب رفقة زملائه أوّل مباراة رسمية في هذه المنافسة، بِتاريخ الـ 25 من جويلية المقبل.

ويرتبط مهدي زفان (29 سنة) مع نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر المقبل. ما يعني أن الدولي الجزائري مُطالب بِالمسارعة في تجديد العقد، أو اتّخاذ أمر آخر “إيجابي”. تفاديا لِسيناريو صيف 2019، لمّا بقي بِلا فريق لِمدّة 6 أشهر، بعد نهاية مهمّته مع نادي ران الفرنسي، رغم نيله مع المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا بِمصر.

ويُدرك مهدي زفان أن عام 2022 سيكون هامّا، بِسبب استحقاقَي كأس أمم إفريقيا والمونديال، وبِالتالي فإن الاستقرار أو إيجاد فريق آخر يمنح له فرصة اللعب، أمر لا يُجادَل فيه.