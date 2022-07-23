المباراة الأولى لـ “شتي” مع فريق أونجي

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق إلياس شتي، السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد أونجي الفرنسي.

وفاز فريق أونجي بِنتيجة (4-1) على نادي سانت إيتيان الفرنسي، في مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

ودخل المدافع شتي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه أونجي مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وارتدى ابن عنابة القميص رقم “31” لِنادي أونجي الفرنسي. بعدما كان يحمل رقم “23” (مثل ولايته) في فريق الترجي التونسي.

أمّا اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، متوسط ميدان فريق أونجي، فقد دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني.

وتنتظر بن طالب وشتي رفقة فريقهما أونجي الفرنسي، مباراة تحضيرية أخرى في الـ 30 من جويلية الحالي، تُجرى أمام نادي سبيتسيا مِن القسم الأوّل الإيطالي.

وكانت إدارة نادي الترجي التونسي الثلاثاء الماضي، قد ذكرت إنها ستُلاحق إلياس شتي لدى “الفيفا”، لِاسترداد حقوقها ومعاقبته.

وأعلنت إدارة نادي أونجي الفرنسي، الثلاثاء، عن انتداب المدافع شتي (27 سنة) لِمدّة 4 مواسم. وبعد ذلك أجرى ابن عنابة أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد.

وقبل هذه التعاقد الجديد، كان شتي يرتبط مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 ويُفترض أن تنتهي في الفصل ذاته من عام 2023.

وأوضحت إدارة نادي الترجي التونسي إن اللاعب شتي فسخ العقد قبل الآوان، وبِطريقة أُحادية. وأضافت أنها سترفع شكوى لدى “الفيفا” للاستفادة من تعويضات مالية، وأيضا معاقبة المدافع الجزائري رياضيا (عقوبة الإيقاف لِمدّة معيّنة).