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رياضة

المباراة رقم “100” لِبن ناصر والميلان يزحف نحو اللّقب

علي بهلولي
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المباراة رقم “100” لِبن ناصر والميلان يزحف نحو اللّقب

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الجمعة، المباراة رقم “100” بِألوان فريق ميلان آسي الإيطالي.

وشارك متوسط الميدان بن ناصر أساسيا في مباراة الميلان والضيف نادي جنوة، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان إسماعيل بن ناصر (24 سنة) قد انضمّ إلى فريق “الروسونيري”، في صيف 2019.

وأنهى الميلان هذه المباراة بِفوز ثمين (2-0)، مُعزّزا فرصه في نيل لقب بطولة إيطاليا.

وبات فريق المدرب ستيفانو بيولي بعد هذا الانتصار، يجمع 71 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الإنتر بِفارق نُقطتَين. بينما يشغل نادي جنوة الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 22 نقطة.

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