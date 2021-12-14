المباراة صعبة ..بلايلي سيفك شفرة اللقاء… الخضر سيلعبون النهائي

دوليون سابقون يتحدثون إلى" الشروق" عن لقاء قطر

أجمع دوليون سابقون أن كل الأبواب مفتوحة أمام أشبال المحاربين لتنشيط النهائي على حساب منظم قطر، وقالوا إن الفنان يوسف بلايلي سيفك شفرتهم، وأن ثعالب الصحراء تفصلهم 90 دقيقة لزعامة ثلث الكرة الأرضية، بحكم أنهم أبطال إفريقيا لسنة 2019 يواجهون الليلة أبطال آسيا لذات الموسم وأن الفرصة مواتية لهم لضرب عصفورين بحجر واحد، تنشيط النهائي العربي ضد الفراعنة، والتتويج بالكأس الآفرو آسيوية على حساب الممثل الوحيد للكرة الآسيوية في الكأس العربية العنابي القطري.

أبدى علي فرقاني القائد السابق للمنتخب الوطني تخوّفه من التعب الذي قد ينال من لاعبينا، وقال قد سيجدون الليلة صعوبة في إكمال اللقاء بدليل أن مسجل أجمل هدف في دورة كأس العرب فيفا قطر 2021 يوسف بلايلي كيف أكمل موقعة أسود الأطلس.

واعترف بصعوبة اللقاء بين بطلي آسيا وإفريقيا برسم الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة بدولة قطر، داعيا الناخب الوطني الماجيك بوقرة إلى اختيار العناصر التي تكون جاهزة، حتى يكون الخضر في أحسن أحوالهم، كما أن الجانب التقني سيكون مهما هو الآخر، وأضاف نحن متأكدين من حنكة بوقرة ومن قوة زملاء رايس وهاب مبولحي.

حذار من لاعبي المنتخب القطري

كما حذر المدرب السابق جمال مناد من خطورة نجوم منتخب العنابي القطري، وبرر ذلك بأن كتيبة العنابي تضم لاعبين ممتازين وعلى رأسهم أكرم عفيف وسعد الشيب وخوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وطارق سليمان الذين سيكونون مطالبين بالحد من خطورة زميلهم السداوي بغداد بونجاح وكذلك عبد العزيز حاتم نجم الريان المطالب بإيقاف خطورة زميله ياسين براهيمي إلى جانب تحمل المعز علي مسؤولية اختراق دفاع المحاربين. وقال اللاعب السابق لنادي نيم الفرنسي أتمنى أنه من الأجدر إقحامه في الشوط الثاني.

وتوقع في الأخير قلب الهجوم السابق لشبيبة القبائل تأهل الخضر ولكن بصعوبة، لأن الضغط سيكون كبيرا على منتخب البلد المنظم الذي سيرمي لا محالة بكل ثقله لهز شباك بطل إفريقيا الذي يعد من أقوى المنتخبات المشاركة في كأس العرب بحكم أنه واجه عدة منتخبات قوية منذ بداية الدورة إلى غاية موقعة أسود الأطلس وعبرها بسلام ومن دون شك سيختمها بالتتويج بالذهب على حساب الفراعنة.

أبدى الدولي السابق إبراهيم عرفات مزوار تفاؤله بتأهل الخضر إلى النهائي على حساب العنابي القطري، وقال “إن مشكل منتخبات الخليج العربي يكمن في نقص التركيز، لكن مستوى الكرة القطرية حسبه تطوّر مع مرور الوقت محذرا من خطورة زملاء أكرم عفيف”، وأشار إلى إعجابه بأداء نجوم الخضر في اللقاءات القوية السابقة ضد كل من لبنان والفراعنة وأسود الأطلس، وطمأن قائلا “لا خوف على زملاء يوسف بلايلي الذين سيلقنون نجوم العنابي درسا في كرة القدم أمام أنصارهم، وطالب من الناخب الوطني إشراك اللاعبين الذين يتأقلمون مع مناخ قطر وعلى رأسهم بغداد بونجاح وطالبه أيضا بغلق كل المنافذ في وجه زملاء أكرم عفيف والاعتماد على سرعة هداف السد القطري بغداد بونجاح، وختم حديثه للشروق اليومي قائلا “أنا متفائل بوجود الماجيك الذي ضخ دماء جديدة في المنتخب”.

تشكيلة بوقرة ستلعب النهائي

قال الدولي السابق فضيل مغارية إن الخضر سيذهبون بعيدا في منافسة كأس العرب، وطمأن الأنصار أنهم سيصلون إلى النهائي، مؤكدا أن منتخبات شمال إفريقيا أقوى من منتخبات آسيا بدليل بلوغ ثلاثة منهم مربع الكبار ومنتخب واحد فقط من قارة آسيا ألا وهو منافس منتخبنا الليلة، وأكد أن الإرادة والعزيمة هما سلاح المحاربين لاصطياد القطريين. وأشاد بالخضر، وطمأن اللاعب السابق لجمعية الشلف أنصار محاربي الصحراء أن بوقرة يملك مجموعة متكاملة ومتجانسة، وأضاف أن لقاء أسود الأطلس يختلف عن موقعة العنابي، وأن لاعبينا يلعبون بقلوبهم، وهم يستحقون تنشيط النهائي ضد الفراعنة، رغم أن المنتخب القطري يملك نجوما لامعة، لكن إرادة لاعبينا وذكاء الناخب الوطني بوقرة ستصنع الفارق في النهاية.

وفي الأخير توقع الدولي السابق بلال دزيري أن لقاء الليلة سيكون صعبا للغاية ولكن لا خوف على منتخبنا الذي تعوّد على لعب اللقاءات القوية وأخص بالذكر مواجهاته السابقة وأن هذا اللقاء برسم نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021 يعتبر بمثابة صدام بين بطلي آسيا وإفريقيا 2019، خاصة وأن هذا اللقاء أصبح حديث الجميع بعد أن وضعت القرعة المنتخبين وجها لوجه وهذا للحصول على زعامة ثلث الكرة الأرضية، وأن هذا ما يزيد من قوة وحماس هذه المواجهة أن جميع الأطراف يعرفون بعضهم بعضا بداية من المدربين إلى اللاعبين.