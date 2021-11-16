المباراة كانت صعبة والتأهل للمونديال لن يكون سهلا

جمال بلماضي:

قال الناخب الوطني جمال بلماضي إن أهم شيء في مواجهة بوركينافاسو، يوم الثلاثاء، كان التأهل للمباراتين الفاصلتين المؤهلتين إلى كأس العالم في شهر مارس من العام القادم، مضيفا أن التأهل للمونديال لن يكون سهلا.

أرضية الميدان كانت سيئة وأثرت علينا

وصرح في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة بوركينافاسو التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، أن أهمية المباراة صعبت على اللاعبين المهمة خاصة من الناحية النفسية.

وقال: “كانت مباراة صعبة خاصة من الجانب النفسي مع التخوف من تلقي أهداف نظرا لأهمية المباراة، أمام منافس كان خطيرا فوق أرضية الميدان وكان متحررا نوعا ما مقارنة بنا، رغم أن بوركينافاسو بلد كبير في كرة القدم لكن منتخبه لم يسبق له التأهل لكأس العالم في كل تاريخه.. وعلى العكس الضغط من هذه الناحية كان علينا نحن في ديناميكية جيدة بسلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة، مسؤولية كبيرة، أعطينا كل شيء في المباراة وأهم شيء أننا حققنا هدفنا بالتأهل للدور الفاصل، بغض النظر عن الأداء أو النتيجة التي انتهت بها المباراة، أؤكد أن الـتأهل للمونديال لن يكون سهلا”.

وأضاف: “صراحة وجدنا نفسنا في وضعيات غير معتادة تلقينا هدفين من كرتين في العمق وهو الذي لم يسبق أن وقع لنا خاصة أن ماندي لديه تجربة وحنكة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الوضعيات، أعتقد أن اللاعبين لعبوا تحت ضغط كبير، كما كانت لدينا فرص سانحة لقتل المباراة مثل ما حدث مع رياض محرز الذي ضيع فرصة سهلة، وقعنا في التسرع وعدم التركيز في بعض الفترات”.

وقال بلماضي إن حالة أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر كانت عاملا سلبيا أثر على أداء اللاعبين خلال المباراة: “أرضية الميدان كانت سيئة وأثرت على الشكل الذي لعبنا به المباراة“.

واعتبر الناخب الوطني أن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم صعبة جدا، وكل المنتخبات الكبيرة واجهت صعوبات للتأهل إلى مباريات السد في شهر مارس المقبل. وقال: “أعتقد أن التصفيات كانت صعبة على جميع المنتخبات مثل نيجيريا التي افتكت التأهل للمباراة الفاصلة بصعوبة جدا والمنتخب التونسي الذي يتعلق مصيره بالمباراة الأخيرة”.