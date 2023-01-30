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الجزائر

“المبسّس” الجزائري في قائمة أفضل حلويات العالم

الشروق أونلاين
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“المبسّس” الجزائري في قائمة أفضل حلويات العالم
ح.م
"المبسّس" الجزائري في قائمة أفضل حلويات العالم

دخلت مربعات الدقيق الجزائرية المعروفة بـ “المبسّس” قائمة أفضل حلويات الأرض. حسب ما نشره موقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم والمطابخ العالمية.

وصنّف كعك “المبسّس” الجزائري في المركز الـ83 في القائمة التي تجمع حلويات العالم الـ100 الأحسن تقييما من قبل زوار الموقع.

ويعرّف “المبسّس” على الموقع بأنه “كعكة جزائرية حُلوة المذاق، تُحضّر من مزيج من الدقيق والبيض كمكوّنات رئيسية. كما تتكوّن بالإضافة إلى ذلك من الحليب، والخميرة، والسكر، والزبدة، والقليل من الملح”.

“وعادة ما يتمّ تزيين المبسّس بالفستق واللوز. كما يرشّ بشراب حُلو مصنوع من السكر، والماء، وماء الزهر أو الورد”، يضيف “TasteAtlas”.

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