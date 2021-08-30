المبعوث الأممي إلى ليبيا: نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار سيتم قريبا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريبا.

وأضاف كوبيش، الاثنين، في كلمته خلال أشغال اجتماع دول جوار ليبيا أن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، منتقدا في ذات السياق استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا الذي قال أنه يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار.

وحول الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر قال كوبيش “جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك”.

وأضاف كوبيش قائلا “نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات”.

مبعوث الأمم المتحدة: مبادرة الجزائر لجمع دول جوار ليبيا خطوة مهمة لتسوية الأزمة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش أن المبادرة الجزائرية للجمع بين دول جوار ليبيا مهمة وتأتي” في الوقت المناسب” مشددا على أنها “خطوة مهمة” في تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب كوبيش في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأحد، عن رغبته في إجراء حوار عملي و صادق حول كيفية مساعدة ليبيا وأيضا كيف يمكن ان تساعد ليبيا نفسها و تساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار و الازدهار و التعاون.

وحول الملف الليبي اعتبر يان كوبيش أن “الاسئلة والمخاوف مترابطة” داعيا الى “الاستفادة من مشاورات و تعاون ليبيا مع دول الجوار و المنظمات الدولية لإيجاد حل للازمة الليبية”.