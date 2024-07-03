المبعوث الخاص للحكومة الصينية في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون.

وسمح اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بـ”استعراض علاقات الشراكة والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبحث آفاق تعزيزها. لاسيما في الميادين الاقتصادية”.

“وذلك في إطار تجسيد النتائج الهامة التي تمخضت عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين شهر جويلية 2023″، يضيف البيان.

كما ناقش عطاف مع المبعوث الخاص الصيني، الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة، التي تجمع الصين بكل من القارة الإفريقية والعالم العربي.

وفي الختام، أشاد الطرفان بـ”التنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية، خدمة للسلم والأمن الدوليين، ونصرة للقضايا العادلة في العالم”.