المبلغ الافتراضي الذي تقبضه مرسيليا من بيع غويري

توقّعت وسيلة إعلام فرنسي، الأربعاء، أن تلجأ إدارة نادي أولمبيك مرسيليا إلى بيع لاعبها الدولي الجزائري أمين غويري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبقى المهاجم غويري (26 سنة) متعاقدا مع أولمبيك مرسيليا منذ جانفي 2025، وإلى غاية صيف 2029. ولكن بسبب متاعب مالية يمرّ بها النادي الفرنسي، أدرجت الإدارة اسم الدولي الجزائري ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في تسريحهم هذه الصائفة.

وتطرّق الموقع الرياضي الفرنسي ذو التخصّص الاقتصادي والمالي “سبورتون” إلى أمين غويري، وكتب يقول: “تبلغ القيمة الدفترية الصافية لِغويري في ميزانية النادي حوالي 12.9 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف: “عمليا، أي مبلغ يزيد عن هذا الحد (12.9 مليون أورو) من عملية البيع سيُعتبر ربحا للنادي، وهو عامل مهم بِالنسبة لفريق يسعى تحديدا إلى تحسين وضعه المالي قبل انطلاق الموسم الجديد”.