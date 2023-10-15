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2506 شهداء في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
العالم

المتحدثة باسم الصحة العالمية: لم أر وضعا تهاجم فيه المستشفيات كما يجري في غزة

الشروق أونلاين
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المتحدثة باسم الصحة العالمية: لم أر وضعا تهاجم فيه المستشفيات كما يجري في غزة
ح. م
قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن النظام الصحي انهار بالكامل في غزة وآلاف المصابين بحاجة لعلاج فوري، هذا في تصريح لها لقناة الجزيرة.

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن النظام الصحي انهار بالكامل في غزة وآلاف المصابين بحاجة لعلاج فوري، هذا في تصريح لها لقناة الجزيرة.

ذات المتحدثة قالت أنه “بمجرد فتح معبر رفح سندخل مساعدات طبية فورية إلى غزة”، لتضيف “لم أر وضعا تهاجم فيه المستشفيات كما يجري في غزة”.

وقد أدانت منظمة الصحة العالمية و”بشدة”، في بيان أصدرته الأمس، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة حيث يوجد أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية.

المنظمة، وهي وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن الصحة العامة، قالت أن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.

أما وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها فأعلنت في بيان أصدرته الأمس، السبت 14 أكتوبر، عن استشهاد 28 كادرا طبيا، هذا بالإضافة إلى عشرات الإصابات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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