المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية محمد السعيد في ذمّة الله

توفي يوم الثلاثاء المستشار السابق برئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، المدعو محمد السعيد، عن عمر ناهز 75 عاما، حسب ما أعلن عنه حزب الحرية والعدالة في بيان.

الفقيد بدأ مسيرته المهنية صحفيا في عدّة مؤسسات عمومية، قبل أن يخوض غمار السياسة. كما تولّى عدّة مناصب دبلوماسية وحكومية على غرار سفارة الجزائر لدى البحرين، ووزارة الاتصال.

ترشّح محمد السعيد لرئاسيات 2009، وكان قد أسّس في نفس السنة حزب “الحرية والعدالة” الذي حصل على اعتماد وزارة الداخلية في 2012.

في ديسمبر 2019، أعلن محمد السعيد عن استقالته من الحزب. ليعيّن وزيرًا مستشارًا للاتصال ومتحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية. قبل أن يعفى من مهامه في سبتمبر 2021.