المتحف الجهوي للمجاهد بتيزي-وزو يتسلم قشابية الشهيد عميروش آيت حمودة

تسلم المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي-وزو قشابية الشهيد العقيد عميروش آيت حمودة.

ووفقا لما أفاد به المتحف اليوم الإثنين، 18 ماي، القشابية تسلمها المجاهد لعيشور سليمان، سنة 1958، قشابية العقيد الشهيد أيت حمودة عميروش من يده مباشرة، وذلك قبيل انتقاله إلى تونس.

وقد قام المجاهد لعيشور سليمان بإهدائها إلى المتحف الجهوي للمجاهد – تيزي وزو، وهذا بحضور نجل العقيد عميروش نور الدين أيت حمودة، والعائلة الثورية.

وكتب متحف المجاهد أن هذه القطعة التاريخية تبقى “شاهدًا حيًا على تضحيات قادة الثورة التحريرية ورمزًا لذاكرة وطنية خالدة.”