المتحور الجديد لكورونا أسرع انتشارا

مدير معهد باستور ينفي اختفاء الوباء ويحذِر

كشف البروفيسور، فوزي درار، المدير العام لمعهد باستور، وعضو اللجنة العلمية الخاصة بالجائحة، بأن فيروس كورونا لم يختف كما يظن البعض، ولن يختفي عن قريب، حسب تقارير حديثة صدرت من منظمة الصحة العالمية، والدليل على ذلك، هو ظهور خلال الأيام القليلة الماضية متحور جديد أوميكرون، في العديد من دول العالم من بينها الجزائر، أين بدأ في الانتشار وسيطر على بقية المتحورات، وهذا بعد أن وجد بيئة مناسبة جدا تتمثل في التخلي الكلي عن إجراءات الوقاية وخاصة التباعد الاجتماعي والكمامة، مشيرا إلى أن ظهور سلالة BA5 في إفريقيا الجنوبية والبرتغال ودول أوروبا، بشكل سريع جدا، تغلبت على سلالة شهر جانفي.

وأضاف درار في ذات السياق، أن الشباب أكثر حصانة ضد الفيروس، لكن خطورته على الفئات الهشة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مؤكد، معتبرا، بأن هذه السلالة ليست أخطر من سابقاتها لكن هي أسرع انتشارا، وفرص الوصول إلى حالات خطرة لهذه الفئات أقوى من السابق. كما أشار، البروفيسور فوزي درار في تصريح أدلى به أمس لإذاعة سطيف، أن هذه السلالة لا تنتشر عادة في الصيف لكن قوتها في الخريف والشتاء لذلك، ننصح يقول البروفيسور، بضرورة الإسراع في التلقيح، حماية لما هو قادم خاصة للفئات الضعيفة من الكبار والمرضى.

وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة الفيروس بقوة كما حصل مع المتحور دلتا، قال البروفيسور، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موجة خامسة في ظل الوضعية الحالية وتبقى الوقاية وحدها من تجنبنا ذلك مستقبلا. وبخصوص المتحور الذي ظهر خلال هذه الأيام قال المدير العام لمعهد باستور، إنه تم عقد جلسة عمل بين أعضاء المجلس العلمي ووزير الصحة، وتم اتخاذ عديد الإجراءات خاصة مع عودة الحجاج والتركيز دائما على التوعية والامتثال للإجراءات الوقائية. وفي الأخير، كشف البروفيسور، بأنه كل من لقح قبل 6 أشهر بإمكانه تعزيز ذلك بلقاح جديد وهو متوفر وموجود بشكل كاف جدا في كل الولايات.