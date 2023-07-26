المتخلفون عن التسجيلات الجامعية محرومون في أي مرحلة أخرى

أكثر من 319 ألف حامل للبكالوريا مسجل عبر المنصة الرقمية

بلغ عدد حاملي البكالوريا المسجلين عبر المنصة الرقمية بروغرس 319716 مسجل في المرحلة الأولى، بنسبة 96.51 بالمئة من العدد الكلي للناجحين في بكالوريا دورة جوان 2023.

وحسب ما كشفته مصادر “الشروق”، فقد انتهت عملية التسجيلات الأولية بعد غلق عملية تأكيد التسجيلات على الساعة السادسة من الثلاثاء 25 جويلية الجاري، وبلغ العدد النهائي للمسجلين 319716 طالب جديد، فيما ستقوم الوزارة بالتأكيد التلقائي لمن ملأ بطاقة الرغبات ونسي القيام بالتأكيد، ليتعرف المعنيون على توجيههم يوم الفاتح من أوت مساء عبر منصة “بروغرس”.

أما بالنسبة لباقي الناجحين الذين لم يقوموا بعملية التسجيل الأولي سواء في أول مرحلة أو في مرحلة التأكيد، فيعدون متخلفين عن التسجيل ولا يمكنهم القيام بذلك في أي مرحلة أخرى، باستثناء حاملي بكالوريا خاصة “ثانوية بوعمامة” الذين ستفتح لهم أرضية خاصة للتسجيل بعد مطابقة الشعبة، فيما يرجح أن يسجل عدد من الذين تخلفوا عن التسجيل الأولي في مؤسسات التكوين العالي الخاصة التي تقدم عدة تخصصات جامعية في عدة ميادين وشعب، أما البقية فمنهم من يحبذ إعادة البكالوريا للحصول على معدل جيد لاختيار التخصص الذي يريد.

وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية الخاصة بالتسجيلات النهائية ستنطلق عبر منصة بروغرس من 5 إلى 10 أوت، إذ ستفتح أرضية دفع رسوم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وفقا للموعد المحدد في التوجيه وبهذا ستتم تأكيد التسجيلات بصفة نهائية، لتجرى في الفترة من 02 إلى 06 أوت 2023 المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

وفي نفس المرحلة ستمنح الفرصة للطلبة الذين لم يتحصلوا على واحدة من توجيهاتهم العشرة المعبر عنها في بطاقة الرغبات لاختيار تخصصات أخرى في الفترة من 06 إلى 08 أوت 2023، مع احترام المعدلات الدنيا للقبول الخاصة بكل تخصص وجامعة، لتتم معالجة الرغبات في الفترة من 8 إلى 13 أوت، على أن تعلن النتائج الخاصة بالمعالجة يوم 13 أوت مساء، ليقوم المعنيون بدفع حقوق التسجيل إلكترونيا في الفترة من 15 إلى 17 أوت.