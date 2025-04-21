المتربصون بالجزائر يشدهم الحنين إلى عهد الاستعمار البغيض

قال إن التماسك الوطني فوت الفرصة عليهم... بوغالي:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التماسك الوطني بين كل مكونات المجتمع فوّت الفرصة على المتربصين والحاقدين على الجزائر وعلى الذين لا يزال يشدهم الحنين إلى عهد الاستعمار البغيض.

وفي كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، قال بوغالي أن “التماسك الوطني الذي صنع لحمة وطنية بين كل مكونات المجتمع فوّت الفرصة على المتربصين والحاقدين وعلى الذين لا يزال يشدهم الحنين إلى عهد الاستعمار البغيض”، مؤكدا أنه “عهد مشؤوم ولّى وفات”.

وأشار إلى أن “تنامي التهديدات في محيطنا الجيوسياسي لا بد أن يكون باعثا لنا على الحذر والتوجس، لاسيما من مخططات بعض الجهات التي نكثت بمبادئ حسن الجوار وتنكرت بحمق أو ضغينة مبيتة لليد الممدودة التي جنبتها بها الجزائر من مخاطر مأساوية كانت على وشك أن تمزق وحدتها”.

وفي هذا الصدد، أثنى رئيس المجلس على قدرات الجيش الوطني الشعبي في “ردع كل من قد تسول له نياته الدنيئة مجرد التفكير في الاعتداء على حرمة التراب الوطني أو المساس به”.

كما أبرز أن جاهزية الجيش الوطني الشعبي “مكنت بلادنا من أن تنتزع مكانة جديرة بها، لاسيما على الصعيدين القاري والإقليمي اللذين يشهدان “نزاعات واضطرابات وتهديدات ارهابية ونشاطات محظورة تستفيد منها قوى معادية وجماعات متربصة ذات ولاءات مشبوهة ومفضوحة”.

وأضاف أن الجزائر “أدركت اليوم مسؤوليتها التاريخية والحضارية بوفائها لشهدائها وعزمها على المضي نحو البناء، وهي قادرة على ذلك بشبابها الواعي ونخبها العاملة وبشعبها الأبي وجيشها الباسل المتشبع بالقيم، دفاعا عن الوطن”.