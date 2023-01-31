المترشحون الأحرار: الكشف عن موعد إعادة فتح الموقع الإلكتروني وسحب الإستدعاءات

أعلنت وزارة التربية عن إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين الخاصين بالمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2023، ابتداء من 1 فيفري.

وفي بيان لها، أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2023، أنه سيتم إعادة فتح الموقعين ابتداء من يوم الأربعاء 01 فيفري إلى غاية يوم الأربعاء 15 فيفري 2023.

والغرض من الإجراء هو تمكين المترشحين الأحرار من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها، خاصة ما تعلق بالاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد. يوضح البيان.

وحدد الوزارة الوصية الفترة الممتدة من يوم الأحد 07 ماي إلى غاية يوم الخميس 18 ماي 2023. لإجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار، على أن يكون سحب الإستدعاءات بهذه المادة من موقعي الديوان ابتداء من يوم الإثنين 17 أفريل 2023.

وفيما يلي روابط الموقعين الإلكترونيين:

1- امتحان شهادة البكالوريا https://bac.onec.dz

2– امتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz