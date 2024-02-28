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جواهر

المتزوجون أم العزاب؟.. دراسة تكشف من أكثر سعادة!

جواهر الشروق
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المتزوجون أم العزاب؟.. دراسة تكشف من أكثر سعادة!
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تعبيرية

سلطت دراسة حديثة الضوء على أكثر الأشخاص  شعورا بالسعادة، مركزة على المتزوجين والعزاب، لتخلص إلى نتيجة أنه لا دلائل كافية على أن الزواج يحسن الرفاهية.

وقالت تقارير إخبارية أن الباحثين عن السعادة يلجأون في كثير من الأحيان إلى دخول القفص الذهبي، حيث يعتقد هؤلاء أن الزواج والاستقرار في أسرة يوصلهم إلى مبتغاهم. فهل فعلا هذا صحيح أم أن العزوبية أفضل؟

في هذا الشأن أجرى فريق بحث من جامعة كاليفورنيا مقارنة بين الصحة الجسدية والعقلية للمتزوجين وأولئك الرافضين للزواج، حيث وجدوا “أدلة قليلة” على أن الزواج يحسّن الرفاهية على المدى الطويل.

وتضيف الدكتورة بيلا ديباولو، التي قادت الدراسة، إلى النتائج الحديثة في كتابها “أعزب القلب: القوة والحرية والفرحة التي تملأ القلب لحياة العزوبية”.

وركزت على دراسة نشرت عام 2016، جاء فيها: “إن وسائل الإعلام، وحتى المجلات العلمية، مليئة بالادعاءات بأن الزواج مفيد للصحة والرفاهية”.

ومع ذلك، تظهر مراجعة دقيقة للدراسة، مع مراعاة التحيزات المنهجية، أن مثل هذه الادعاءات غالبا ما تحرف نتائج البحث أو تبالغ فيها.

وقالت ديباولو: “تتم مراجعة أمثلة على الأبحاث حول الانتحار والاكتئاب والشعور بالوحدة والصحة البدنية والسعادة. وفي الأبحاث المقطعية قصيرة المدى، عادة ما يكون لدى العازبين نتائج مشابهة جدا لأولئك المتزوجين حاليا”.

وتضيف: “لكن في الأبحاث الطولية، هناك القليل من الأدلة على أن الزواج يؤدي إلى تحسن دائم في الصحة أو الرفاهية”.

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