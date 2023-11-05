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الجزائر
أكّدوا أنّها ستقدّم حلولا سريعة وعملية لمشاكل المرضى

المتعاملون الصيدلانيون يثمّنون إنشاء هيئة لمحاربة السرطان

كريمة خلاص
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المتعاملون الصيدلانيون يثمّنون إنشاء هيئة لمحاربة السرطان
أرشيف

ثمّن الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية للوقاية ومكافحة السرطان والمتمثلة في إنشاء هيئة وطنية يرأسها البروفيسور عدّة بونجار المختص في الأورام، تعمل مباشرة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، معتبرا أن الأهداف المسطرة في مجال محاربة عوامل الخطر المسببة للمرض وكذا في مجال الكشف المبكر والتشخيص هي الحل الأمثل والأضمن لرفع محاربة السرطان وجعلها ضمن أولويات السياسة الوطنية للصحة العمومية.
وأضاف الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة، في بيان رسمي استلمت “الشروق” نسخة منه يوم أمس، أن الاتحاد مقتنع بأن هذه المبادرة ستحمل الحلول المرضية السريعة والعملية للصعوبات الحقيقية التي يواجهها المرضى، بالأخص ما تعلّق بوفرة الأدوية المضادة للسرطان والوصول إلى العلاجات المبتكرة.
وأشار الاتحاد، في بيانه، إلى دخول العديد من الوحدات الإنتاجية لأدوية مكافحة السرطان حيّز الخدمة ومنها ما سيدخل الخدمة في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا يبشر بآفاق واعدة ومطمئنة للعام المقبل 2024 في مجال ضمان التموين للسوق الوطنية الجزائرية وتحقيق الاكتفاء في هذا الصنف الدوائي الحساس جدا..
وأضاف البيان أنّ قناعة الاتحاد راسخة بأنّه من خلال مخطط العمل الطموح المعلن عنه بتجنيد المختصين العلميين والجامعيين والماليين سيمنح بعدا إضافيا جديدا لمحاربة السرطان في بلادنا في الآجال القريبة.
وجدّد الاتحاد التزام المتعاملين المنضوين تحت لوائه لتقديم الدعم بدون تحفظ لجميع النشاطات التي ستنبثق عن هذه المبادرة.

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