المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 تستعدّ للسفر إلى بريطانيا

لدراسة الذكاء الاصطناعي في جامعة أستون

استقبل سفير بريطانيا لدى الجزائر جيمس داونر يوم الإثنين بمقر السفارة، رونق زاني المتفوّقة الأولى في البكالوريا الجزائرية لسنة 2025، قبل سفرها إلى بلاده لدراسة الذكاء الاصطناعي في جامعة أستون.

وجاء في منشور للسفارة البريطانية على فيسبوك:”تتقدّم السفارة البريطانية بتهنئة حارة إلى رونق. الطالبة الجزائرية المتميّزة التي حصلت على أعلى درجة في امتحانات البكالوريا الوطنية لهذا العام”.

وتابعت السفارة تقول:”إن نجاحها دليل على العمل الجاد والطموح والإمكانات اللا محدودة للشباب الجزائري. نتمنى لها كل التوفيق وهي تمثل الجزائر على الساحة الدولية، وتمهّد الطريق للمبتكرين في المستقبل”.

وحصلت رونق على فرصة اجتياز اختبار “IELTS” للغة الإنجليزية بالمجان. “تقديرا لإنجازها المتميّز” من المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر، وفق ما أشار إليه المصدر ذاته.

وتحتوي جامعة أستون في المملكة المتحدة، على مركز لأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمدينة بريمينغهام. يهدف حسب ما يوضحه على موقعه الإلكتروني إلى “توفير تدريب عالي الجودة، للجيل القادم من مستخدمي الذكاء الاصطناعي والباحثين في المجال”.

المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 “طالبة مدرسة قرآنية”

وفي 20 جويلية الماضي، احتفت مؤسسة “النهضة بالقرآن الكريم” في سوق أهراس، بنجاح المتفوّقة الأولى على المستوى الوطني في بكالوريا 2025 رونق زاني، باعتبارها إحدى طالبات مدارسها القرآنية.

وقالت المؤسسة في منشور على فيسبوك:”الطالبة رونق زاني من ولاية سوق أهراس، تتصدّر الوطن وتعتلي سلّم المجد. منتزعةً المرتبة الأولى وطنيًا بمعدل مشرّف 19.70، مجدّدةً عهد النهضة بالتألّق والعطاء”.

ووصف المنشور المتفوّقة رونق بأنها “طالبةٌ جمعت بين شرف الحفظ وروعة التحصيل”. حيث “بدأت مسيرتها القرآنية داخل مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم، وهي اليوم تحفظ 37 حزبًا من كتاب الله عزّ وجل”.

كما أشارت المؤسسة إلى انتماء الطالب المتفوق صاحب المرتبة الأولى وطنيا في بكالوريا 2023 بن قدّاش محمد الأمين، إلى فرعها بولاية غليزان.

قبل أن تختم تهنئتها للمتفوّقة رونق بالقول:”بكل فخر، نبارك لتلميذتنا هذا التميّز العظيم. سائلين الله أن يبارك لها هذا النجاح، ويجعلها قرةَ عينٍ لوالديها، ومصدر فخرٍ لأمتها”.