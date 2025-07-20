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الجزائر
"تحفظ 37 حزبًا من كتاب الله"

المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 “طالبة مدرسة قرآنية”

الشروق أونلاين
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المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 “طالبة مدرسة قرآنية”
ح.م
المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 رونق زاني

احتفت مؤسسة “النهضة بالقرآن الكريم” في سوق أهراس مساء الأحد، بنجاح المتفوّقة الأولى على المستوى الوطني في بكالوريا 2025 رونق زاني، باعتبارها إحدى طالبات مدارسها القرآنية.

وقالت المؤسسة في منشور على فيسبوك:”الطالبة رونق زاني من ولاية سوق أهراس، تتصدّر الوطن وتعتلي سلّم المجد. منتزعةً المرتبة الأولى وطنيًا بمعدل مشرّف 19.70، مجدّدةً عهد النهضة بالتألّق والعطاء”.

ووصف المنشور المتفوّقة رونق بأنها “طالبةٌ جمعت بين شرف الحفظ وروعة التحصيل”. حيث “بدأت مسيرتها القرآنية داخل مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم، وهي اليوم تحفظ 37 حزبًا من كتاب الله عزّ وجل”.

كما أشارت المؤسسة إلى انتماء الطالب المتفوق صاحب المرتبة الأولى وطنيا في بكالوريا 2023 بن قدّاش محمد الأمين، إلى فرعها بولاية غليزان.

قبل أن تختم تهنئتها للمتفوّقة رونق بالقول:”بكل فخر، نبارك لتلميذتنا هذا التميّز العظيم. سائلين الله أن يبارك لها هذا النجاح، ويجعلها قرةَ عينٍ لوالديها، ومصدر فخرٍ لأمتها”.

بن قدّاش محمد الأمين المتفوّق الأول في بكالوريا 2023

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