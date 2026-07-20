المتلازمة الأيضية… خبراء يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى الكشف المبكر

لعلاقتها بتزايد أمراض السمنة والسكري والقلب والشرايين

شارك مختصون وأطباء وبالتعاون مع المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “بن دهيبة البشير”، في أشغال يوم تكويني وورشة عمل حول المتلازمة الأيضية، في إطار تعزيز معارف الأطباء وتطوير الممارسات السريرية، وذلك بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أين تطرق المشاركون لمواضيع مختلفة، وعلى رأسها تشخيص وعلاج هذه الحالة الصحية، التي باتت تشكل أحد أبرز تحديات الصحة العمومية.

ويأتي هذا اللقاء العلمي، المنظم في إطار اتفاقية شراكة بين المؤسستين، استجابة للارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين، وهي أمراض ترتبط بشكل وثيق بالمتلازمة الأيضية التي تجمع بين عدة عوامل خطيرة، أبرزها السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وركز البرنامج العلمي للتظاهرة، على تقديم أحدث المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي للمتلازمة الأيضية، وفهم الآليات البيولوجية والفيزيولوجية المؤدية إلى ظهورها، فضلا عن عرض مقاربات عملية تساعد الأطباء على اختيار العلاج الأنسب لكل مريض.

وتناول المشاركون العلاقة الوثيقة بين السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، مع التأكيد على أن مؤشر كتلة الجسم وحده لا يكفي لتقييم المخاطر الصحية، ما يستوجب اعتماد مقاييس وفحوصات إضافية تسمح بتحديد درجة الخطورة بدقة أكبر.

كما ناقشت الورشة، أهمية التكفل متعدد التخصصات بالمرضى الذين يعانون من مخاطر أيضية مرتفعة، من خلال إشراك أطباء القلب والغدد والكلى والتغذية، إلى جانب تقديم حالات سريرية تفاعلية تربط بين التشخيص والعلاج.

وسلط الخبراء الضوء على العلاقة بين المتلازمة الأيضية وأمراض الكلى، مؤكدين أن الكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة يمثلان حجر الأساس للوقاية من المضاعفات الخطيرة، وعلى رأسها السكري من النوع الثاني والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين، مع استعراض أحدث العلاجات المتاحة، بما في ذلك جراحة السمنة والعلاج الطبي المكثف، وتحديد الحالات التي تستفيد من كل خيار علاجي.